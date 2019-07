/ / Enxertia resistente à fusariose revive produção de maracujá em Mato Grosso

Uma pesquisa em andamento no município de Terra Nova do Norte (MT) está levando esperança aos produtores de maracujá de Mato Grosso e reativando a cultura no estado. O trabalho, conduzido em parceria entre Embrapa e a cooperativa Coopernova , valida a resistência à fusariose de maracujazeiros enxertados. Causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. passiflorae , a doença atinge as raízes e mata as plantas em poucos dias, inviabilizando o cultivo em áreas infectadas.

Dados preliminares mostram que ao menos um dos três porta-enxertos utilizados tem se mostrado resistente à doença nas condições climáticas e de solo daquela região. Enquanto as plantas cultivadas sem enxertia (pé-franco) morreram e algumas das enxertadas em Passiflora alata e Passiflora gibertii também já apresentaram o problema, todas as plantas enxertadas em Passiflora nitida permanecem vivas, sem sintomas e produzindo bem.

Plantas enxertadas permanecem vivas, sem sintomas e produzindo bem

O resultado é um alívio para os produtores, uma vez que a fusariose praticamente inviabilizou a cultura do maracujá na região de Terra Nova do Norte. Entre 2008 e 2009, mais de 300 cooperados produziam maracujá. A produção era vendida in natura ou processada na agroindústria da cooperativa. Em dois anos, cerca de 90% dos produtores abandonaram a atividade devido aos problemas com a doença. O prejuízo com a perda do investimento se somou a uma capacidade ociosa de cerca de 85% da indústria de beneficiamento da Coopernova .

Adversidade leva à solução

O problema foi tão grande na região que, a partir dele, surgiu a solução. Primeiramente, produtores e a equipe técnica da cooperativa observaram que nas mesmas áreas onde as plantas de maracujá-azedo morriam, havia espécies de maracujá silvestre que permaneciam vivas. Intrigados, foram buscar na pesquisa formas de utilizar aquela resistência em plantas de maracujá-azedo.

A solução foi encontrada em uma técnica de enxertia de maracujazeiro desenvolvida há cerca de 15 anos. Responsável pela inovação, o pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril Givanildo Roncatto explica que, diferentemente de outras espécies como mangueira e citros, por exemplo, a enxertia no maracujá não depende da retirada de galhos de plantas adultas.

Enxertia de maracujazeiro resistente à fusariose em Mato Grosso

"Na fase de viveiro se utiliza 100% de mudas jovens. Você produz tudo por semente, não só o porta-enxerto, mas também a planta que vai dar origem à copa. As plantas jovens não possuem caule oco, como as adultas. O caule oco é um problema, pois a planta enxertada não vinga”, explica Roncatto .

O diretor técnico da Coopernova , Carlos Távora, foi quem começou a coletar e multiplicar as sementes do maracujá silvestre, que depois veio a ser identificado como Passiflora nitida . Ele utilizou as mudas como porta-enxerto e, desde então, com apoio da Embrapa, vem desenvolvendo testes em viveiro e no campo. Os bons resultados levaram ao retorno do interesse dos agricultores.

Atualmente cerca de 90 agricultores voltaram ao cultivo do maracujá. Todos eles utilizando as mudas enxertadas produzidas no viveiro da Coopernova . De acordo com Távora, a demanda dos cooperados chega a 40 mil mudas por ano, três vezes maior do que a capacidade de produção.

Solução já fez 90 agricultores de Mato Grosso voltarem ao cultivo do maracujá

“Se a gente tiver condições de atender às demandas dos produtores, não só da região, como do estado, a tendência é de um aumento progressivo não só da área, como também da produtividade de maracujá no estado. A fusariose tem sido uma limitação por provocar alta mortalidade de plantas. Como na enxertia nós praticamente zeramos essa mortalidade, a tendência é de aumento”, prevê Carlos Távora.

Um dos produtores que chegou a abandonar a produção de maracujá após a morte de quatro hectares de lavouras foi Odair Piccini . Hoje, graças às mudas enxertadas, retornou à atividade e já possui oito hectares plantados.

“O pegamento das mudas é bem satisfatório. Está fácil de mexer. Aumentou a produtividade em uns 25%, ou mais, e ainda é melhor para o controle de doenças. Como dá menos ramada, facilita o combate ao ácaro e à cochonilha”, avalia o produtor, que tem planos de expandir o plantio de maracujá para 15 hectares e cede seu sítio para desenvolvimento da pesquisa.

Aumento da produtividade

A pesquisa conduzida pela Embrapa em Terra Nova do Norte ainda está em andamento e só terá dados finais sobre produtividade após o fim do ciclo de dois anos. Entretanto, avaliações feitas pela equipe da Coopernova demonstram que os pés enxertados são mais produtivos do que os pés-francos.

Em áreas já com três anos de produção, observou-se que no primeiro ano os pés-francos produzem mais. No segundo ano há um equilíbrio e no terceiro as plantas enxertadas produzem mais. A maior longevidade das plantas é outro aspecto ainda em avaliação, mas a equipe da cooperativa já está estendendo de dois para três anos o ciclo da cultura.

Outra preocupação dos pesquisadores é com a possibilidade de haver incompatibilidade entre a copa e o porta-enxerto, causando danos à copa.

“Uma incompatibilidade leva à diferença no diâmetro de caule. Aí pode haver morte de planta, ou então crescimento menor. No experimento, estamos verificando que existe alguma incompatibilidade com o porta-enxerto, principalmente P. gibertii . Mas acredita-se que isso vai ser até benéfico, na medida em que desenvolve menos a parte vegetativa e a planta produz mais. Ocorre um equilíbrio. Menor crescimento vegetativo e maior produção de frutos”, avalia Roncatto .

Qualidade dos frutos

Para garantir a viabilidade do uso de porta-enxertos resistentes à fusariose, também foram avaliados indicadores de qualidade dos frutos. Aspectos físicos e químicos foram testados. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Sílvia Campos , não foram encontradas diferenças em relação aos frutos de pés-francos.

“O que temos de ter em vista na pós-colheita é se os frutos são adequados para o mercado, se não há prejuízo na qualidade dos frutos, independentemente dos tipos de porta-enxerto. Pudemos observar que não há diferença, apesar de a quantidade de sólidos solúveis (quantidade de açúcar) dos frutos enxertados ser superior à dos frutos colhidos em pés-francos”, explica Sílvia Campos.

Até o momento, a pesquisa só trabalhou com a cultivar BRS Rubi do Cerrado na copa. A próxima etapa será testar outras cultivares e todas as avaliações serão refeitas.

“É importante que as características das cultivares usadas na copa se mantenham, mesmo com a utilização do porta-enxerto. Se tivermos alguma resposta ruim, é provável que aquela combinação de cultivar e porta-enxerto não seja indicada para determinada região”, afirma a pesquisadora.