/ / Encontro com Benzema e férias com ‘campeões’ no Brasil: melhor estrangeiro, Igor Coronado se reapresenta nos Emirados Árabes

Fim de férias. Muito bem aproveitadas por sinal. Também pudera. Campeão nacional nos Emirados Árabes ajudando o Sharjah FC a deixar uma fila de 23 anos sem conquista, Igor Coronado passou aproximadamente um mês curtindo família e amigos em Londrina, sua cidade natal. Mas o camisa 10 da equipe, eleito melhor estrangeiro da competição, já voltou ao batente: se reapresentou no clube e treina agora visando mais uma temporada.





O início das férias, aliás, contou com um encontro para lá de especial. Em Dubai, Igor Coronado encontrou o craque Benzema, uma das estrelas do Real Madrid. “Eu estava numa loja de um shopping e um árabe veio falar comigo, dizer que estava ali na loja trabalhando para o Benzema, acho que de motorista ou tradutor.





Ele me reconheceu, disse que era torcedor do Sharjah, que festejou muito o título e me levou para falar com o Benzema. Falou de mim, que tínhamos sido campeões depois de muito tempo, que teve muita festa. O Benzema foi muito legal, conversamos, fizemos a foto. Ele é um dos grandes craques hoje do futebol mundial”, detalhou o meia brasileiro, contratado pelo Sharjah após se destacar no Palermo, da Itália.





Nos dias de descanso que serviram para reencontrar parentes e amigos, Igor Coronado fez questão de carregar suas energias para um novo ano. E o camisa 10 quer que ele seja ainda mais especial. “Foi muito bom o período de férias, de descanso. Momento de aproveitar e relaxar. Minha família e meus amigos fazem parte dessa minha temporada especial, inesquecível.





São campeões também, fazem parte também de todas as minhas conquistas da temporada. Agora é trabalhar nessa pré-temporada para ter um ano ainda melhor, vamos ter agora a Champions da Ásia que é um torneio gigante. Vamos nos preparar bem para que seja mais um ano excelente”, finalizou o jogador de 26 anos de idade, que fez a base na Inglaterra e se profissionalizou em Malta antes de jogar na Itália.









Foto1: Arquivo Pessoal

Foto2: Sharjah FC

Foto3: Arquivo Pessoal Foto1: Arquivo PessoalFoto2: Sharjah FCFoto3: Arquivo Pessoal

Assessor de Imprensa