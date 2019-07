/ / Embaixador afirma que MT é uma das principais alternativas para importação de alimentos

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, em visita à Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), na manhã desta quarta-feira (24/07), destacou a importância de Mato Grosso na produção de alimentos para o mundo. “A nação brasileira deve se orgulhar dos seus produtores rurais. A produção agropecuária do Brasil é surpreendente. E Mato Grosso se destaca nesse cenário como o maior produtor brasileiro de grãos e de proteína animal”, disse Vijay.





Para o embaixador, o Brasil está no “radar” do Reino Unido, sendo prioridade dentre as alternativas para importação de alimentos porque está na rota do desenvolvimento sustentável. “Nós reconhecemos a qualidade da produção agrícola e a sanidade da carne brasileira”, disparou. O país vislumbra novas relações comerciais com o Brasil.





A gerente internacional de Finanças para Mudanças Climáticas, Florestas e Uso da Terra da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Katerina Elias Trostmann, afirmou que o país tem projetos voltados para pequenos, médios e grandes produtores e relacionados a áreas de sustentabilidade, de preservação ambiental e recuperação de solos degradados. Para a gerente internacional, Mato Grosso pode ser um grande incentivador desses projetos junto ao produtor rural.





O vice-presidente da Famato, Francisco Pugliesi de Castro, destacou o papel do produtor rural na preservação do meio ambiente. Baseado nos dados da Embrapa Territorial, de que 30% do território nacional é preservado e está entre os países que mais preserva no mundo, Francisco defendeu o setor das falsas notícias de que o produtor rural desmata ilegalmente e destrói o meio ambiente.





“A preservação ambiental no Brasil é feita principalmente pelo produtor rural, o qual tem todo o ônus da preservação da natureza em sua propriedade ficando sem nenhum bônus. O dia que fizer sentido econômico a preservação para o produtor rural, tudo será mais fácil. Impossível falar de segurança alimentar e segurança ambiental para o futuro do planeta, sem passar pelo produtor rural brasileiro, o qual deve ser visto com bons olhos e não como o vilão que é apresentado pelos inimigos do Brasil ao mercado europeu”, enfatizou Francisco Castro.





Na ocasião o vice-presidente Francisco Castro fez a entrega do livro “Tons de Verde” – A Sustentabilidade da Agricultura no Brasil - do pesquisador Evaristo Miranda. A obra aborda os desafios da agropecuária brasileira para produzir mais, com tecnologias conservacionistas de solo, água, flora e fauna.





O superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Daniel Latorraca, fez uma apresentação dos números da produção agropecuária de Mato Grosso e do projeto AgriHub, uma iniciativa do Sistema Famato, que há quatro anos, promove a inovação tecnológica no campo estimulando soluções voltadas para os principais problemas dos produtores rurais.





Na oportunidade, Latorraca falou do lançamento do AgriHub Space – um hub físico de conexão entre startups, empresas que trabalham com agronegócio e o ecossistema Agtech construído no Brasil e em Mato Grosso, que será instalado no Edifício Famato.





Também participaram da reunião a assessora para Mudanças Climáticas da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Luísa Moreira, o diretor-presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat), Raulino Machado, o diretor-técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Francisco Manzi, o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), Wellington Andrade, o produtor rural Ricardo Arioli e a assessora de Assuntos Internacionais da Casa Civil, Rita Chiletto.









Ascom Famato