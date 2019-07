/ / Em contagem regressiva, Pereira volta a treinar com o grupo e espera retornar aos jogos do Brasil/RS no próximo mês

A expectativa agora é que Pereira esteja preparado para entrar em campo no próximo mês. “Estou treinando cada vez mais forte. Ainda sinto um pouco de dor, mas os médicos me disseram que é normal nesse momento. A ansiedade é cada vez maior, mas não quero antecipar nenhuma etapa para não ter problemas depois. A previsão é que eu esteja liberado para os jogos em agosto, lá para a metade ou final do mês, no máximo”, finalizou.