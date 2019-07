/ / Educadores da rede municipal e agentes de saúde e endemias participam de capacitação sobre benefícios da água tratada em Carlinda

A Águas de Carlinda realizou, na última terça-feira (02.07), uma capacitação referente aos benefícios da água tratada aos educadores da rede municipal e agentes de saúde e endemias de Carlinda. A ação, realizada no Centro de Eventos do município, contou com a parceria das Secretarias Municipais de Vigilância e Saúde e Educação, cerca de 30 profissionais foram beneficiados.

Durante o encontro, os profissionais puderam entender o papel do hidrômetro nas residências, consumo consciente, doenças de veiculação hídrica e o perigo da utilização de fontes alternativas, como poços domiciliares. Todas as dicas repassadas aos profissionais de saúde e educação serão replicar em sala de aula e nas visitas domiciliares.



De acordo com a supervisora da Águas de Carlinda, Priscila Martins, o encontro possibilitou a troca de conhecimento e diálogo com os profissionais. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos profissionais, levando informação sobre assuntos relacionados ao saneamento básico, os agentes de saúde estão envolvidos diretamente com a comunidade, já os educadores irão disseminar a informação aos estudantes, para que eles desenvolvam práticas ambientais diárias”, pontuou



Segundo a coordenadora de Atenção Básica e Vigilância em Saúde do município, Núbia Rafaela Nunes de Almeida, o encontro foi importante para contribuir com o trabalho desenvolvido pelos agentes na comunidade. “A palestra foi de extrema importância, visto que, é um mecanismo de esclarecimento e informação compartilhada e disponibilizada pela Águas de Carlinda, nossos profissionais vão repassar todo conhecimento adquirido as famílias e moradores do município. Ficamos imensamente felizes em sermos atendidos pela empresa e firmar essa importante parceria”, ressaltou.

