/ / Doleira da Lava Jato posta foto com sapato de luxo e tornozeleira eletrônica

“Se existe ainda quem queira me condenar… Venha logo a primeira pedra atirar!”. É com essa legenda que a doleira Nelma Kodama publicou uma foto em seu perfil no Instagram na manhã deste domingo (28), usando um vestido vermelho em que é possível notar a tornozeleira eletrônica, que usa desde junho de 2016.





A doleira da Lava Jato, como ficou conhecida, tenta levar a vida normalmente - pelo menos é o que mostra na rede social, onde exibe fotos onde a tornozeleira eletrônica aparece, sem nenhuma cerimônia. Desde que deixou a cadeia, depois de ter sido condenada a 18 anos de prisão.





No sábado (27), por exemplo, Nelma postou outra imagem que enfatiza sua condição em regime aberto. Na foto, que faz parte de um ensaio para a revista “Veja” em julho de 2016, o corte é voltado para a tornozeleira eletrônica e ela aparentava estar em um vestido vermelho, usando um sapato Chanel.

Reprodução/Instagram @nelma_kodama/ Nelma Kodama, doleira da Lava Jato