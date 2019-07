/ / DNIT faz obras de manutenção em três trechos da BR-163 e fluxo de veículos aumenta

As obras de manutenção e restauração da rodovia federal estão ocorrendo entre as cidades de Itaúba e Terra Nova do Norte (104 e 156 quilômetros de Sinop, respectivamente). A assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou, ao Só Notícias, que são três frentes de trabalho. “O primeiro trecho em obras de manutenção e restauração começa próximo da entrada Usina UHE Sinop e segue até Castanhal. O segundo é de Itaúba até Santa Helena. Já o terceiro trecho compreende de Santa Helena até o município de Terra Nova do Norte”.

Os serviços começaram há mais de 10 dias e é realizado por meio de um contrato com validade até 2022. A extensão abrangida soma 277 quilômetros. No entanto, não foram confirmados o valor do investimento e prazo para conclusão das obras.

Ainda de acordo com a assessoria, para a realização do trabalho o DNIT está fazendo três operações no sistema “pare e siga”, quando uma pista é interditada para as obras enquanto o tráfego é desviado para a outra. Com isso, o fluxo de veículos de carga tem aumentado neste período devido ao escoamento da safra de milho.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Luciano Tessaro)