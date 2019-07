/ / Deputado Elizeu Nascimento divulga balanço de atividades do primeiro semestre de 2019

Entre outras atividades, o deputado visitou cidades no interior do estado para identificar as demandas locais

Segundo parlamentar mais votado na capital de Mato Grosso, o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), que ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa desde o dia 02 de fevereiro, avalia como produtivo o primeiro semestre de trabalho na Casa.

Nos primeiros seis meses do ano, Elizeu desempenhou a função de parlamentar nos quatro cantos de Mato Grosso. O deputado foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, participou das sessões especiais e ordinárias, apresentou mais de mil proposições e ainda visitou o interior do estado para identificar as demandas locais.





"Os primeiros meses como parlamentar serviram para confirmar a minha teoria, de que um deputado estadual não pode trabalhar sentado dentro de um gabinete, principalmente se ele estiver representando o terceiro maior estado do país em extensão territorial, que é Mato Grosso. Estamos fazendo uma política próxima ao cidadão, indo até os municípios mais afastados da capital para ter conhecimento das demandas, com o objetivo claro de servir os mato-grossenses menos favorecidos”, explica Nascimento.

Elizeu também presidiu audiências públicas, a exemplo sobre o fechamento das delegacias nas cidades do interior do estado e contra o projeto "cota zero", proposto pelo governo, proibindo a pesca amadora nos rios de MT.





Durante a audiência, Nascimento apresentou um substitutivo integral ao projeto de lei nº 668/2019 propondo que os 100% das multas geradas pela pesca irregular sejam destinados 30% ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental, 35% para a Sema e os outros 35% para serem investidos na despoluição dos cursos d'água, na conservação e também na aquisição de alevinos para o repovoamento dos rios situados em Mato Grosso. Além disso, entregou centenas de moções de aplauso, apresentou 18 projetos de lei e fez indicações propondo melhorias nas mais diversas áreas. Como, por exemplo, na segurança pública, assistência social, saúde, educação, infraestrutura e ainda atuou na fiscalização junto aos órgãos governamentais.





De acordo com o controle interno do gabinete, nesse período, o congressista atendeu entre 80 e 100 pessoas semanalmente, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais, empresários, lideranças comunitárias e a população em geral.





Entre os vários projetos já apresentados por Elizeu Nascimento, que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, o destaque fica por conta dos que beneficiam a segurança pública no estado, visando o aparelhamento dos profissionais e o combate à criminalidade. Durante esse período, o político foi apontado como um dos mais atuantes entre os 24 parlamentares da Casa. Além de receber diversas honrarias em reconhecimento pela sua atuação como deputado.

Parlamento – Dentre os projetos de lei apresentados pelo deputado Elizeu Nascimento, no primeiro semestre, podemos destacar o de nº 512/2019 "Programa CNH Para Todos", que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O projeto prevê habilitação gratuita para pessoas de baixa renda.





Projeto de Lei n° 605/2019 que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação ou de restabelecimento dos serviços públicos de saneamento, em caso de corte por falta de pagamento. E o projeto de lei em favor do meio ambiente, de Outro é oque dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação ou de restabelecimento dos serviços públicos de saneamento, em caso de corte por falta de pagamento. E o projeto de lei em favor do meio ambiente, de n° 544/2019 , que institui o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais para a Conservação e Recuperação do Meio Ambiente no Estado de Mato Grosso (Pecomar-MT).





Projeto de emenda constitucional nº 10/2019 instituindo que 10% das emendas dos parlamentares sejam direcionados para investimentos na segurança pública de Mato Grosso. Mas não deixamos de envidar esforços nas áreas sociais, educação, saúde, infraestrutura e outras igualmente necessárias para a melhoria da qualidade de vida da sociedade do meu Estado", pontua Elizeu. Elizeu Nascimento classifica o primeiro semestre de 2019 como uma experiência positiva e um prenúncio de muitas vitórias em benefício dos cidadãos mato-grossenses. "Desde os meus primeiros dias nesta Casa, estou trabalhando diuturnamente na busca por soluções dos problemas que afligem os cidadãos mato-grossenses, especialmente na área da segurança pública. Para isso, eu, e minha assessoria, trabalhamos incansavelmente na elaboração de projetos e indicações para a valorização profissional e melhores condições de trabalho para a classe. Como é o caso do [ http://%20http/www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20190508192602142100.pdf%C2%A0 instituindo que 10% das emendas dos parlamentares sejam direcionados para investimentos na segurança pública de Mato Grosso. Mas não deixamos de envidar esforços nas áreas sociais, educação, saúde, infraestrutura e outras igualmente necessárias para a melhoria da qualidade de vida da sociedade do meu Estado", pontua Elizeu.









Por GABRIELA BOMDESPACHO VON EYE / Gabinete do deputado Elizeu Nascimento

Laís Canto - Assessoria de Imprensa

Foto Eliel Tenório