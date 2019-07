/ / Departamento de Cultura divulga programação especial de férias do dia 15 ao dia 30 de julho

A programação especial de férias este ano será realizada no Centro Cultural de Vera





A Prefeitura Municipal de Vera através do Departamento de Cultura estará realizando a partir do dia 15 de julho uma programação especial de férias as atividades serão realizadas até o dia 30 de julho das 07h30 às 10h e das 13h30 às 16h. A programação de férias normalmente é realizada na Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino, no entanto, a mesma está passando por uma revitalização e devido a isso as atividades serão realizadas neste ano no prédio do Centro Cultural.

Entre as atividades que serão realizadas para as crianças estão; a cineteca, jogos literários, contação de histórias e hora do conto. No dia 27 de Julho Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino será reinaugurada, e em comemoração aos 47 anos de fundação do município de Vera será realizada uma mostra Fotográfica. De acordo com o Chefe do Departamento Municipal de Cultura, Rodrigo Gomes, é um momento que as crianças terão a oportunidade de estimular a psicomotricidade a leitura e o desenvolvimento corporal e emocional.

“Nós iniciamos as férias escolares agora dia 15 e mais uma vez o Departamento de Cultura não deixará de atender as crianças do nosso município, visando que nós atendemos até adultos que foram acompanhar seus filhos no ano passado e que são super bem vindos ao nosso prédio. Este ano a nossa biblioteca está passando por uma reforma total, por tanto, todas as atividades especiais de férias serão realizadas no centro cultural do município. Traga seu filho não o deixe ocioso em casa venha trazê-los para participar destas atividades que vão estimular a psicomotricidade a leitura e o desenvolvimento corporal e emocional da criança”, destacou o Rodrigo Gomes.

Por Dieny Vieira