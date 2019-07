/ / Delegacia Regional do CRO-MT reabre em Sinop

Unidade do Conselho Regional de Odontologia estava fechada





A Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) de Sinop reabriu nesta semana. A unidade da Região Norte do Estado se manteve fechada nas últimas semanas para recontratação de profissional para atuar no local.





A unidade está localizada na Avenida das Embaúbas, 1538 – Centro, Edifício Alegria - Sala 2 - 1º Andar. Para entrar em contato com a unidade o telefone é (66) 3532-1115 e e-mail sinop@cromt.org.br





Dentre os serviços oferecidos pelas delegacias regionais, as denúncias e fiscalizações em consultórios odontológicos são as principais. O local também é um ponto importante para os profissionais da Odontologia poderem se informar de ações tanto do Conselho Regional de Odontologia como do Conselho Federal.





O atendimento da delegacia de Sinop é das 8h às 17h. O CRO-MT conta ainda com unidades nas cidades de Rondonópolis, Barra do Garças e, em breve, será inaugurada uma delegacia na cidade de Tangará da Serra. No caso da delegacia de Barra do Garças, o local ainda está passando por novas contratações e deve reabrir em breve.





As delegacias oferecem todos os serviços prestados na sede, em Cuiabá, e cada uma dispõe de um delegado e um fiscal. Todas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. As delegacias são importantes, pois descentralizam as ações do Conselho. Fazem com que os serviços oferecidos pela autarquia estejam cada vez mais próximos dos cirurgiões-dentistas, dos técnicos e auxiliares em saúde bucal, mais ainda, da sociedade.

Por Agencia ZP Press