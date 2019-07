/ / DADOS CURIOSOS QUE SÓ 1% DAS PESSOAS CONHECE

A tecnologia nos traz informações que seriam inimagináveis de se obter a um tempo atrás. Por causa disso achamos que nada mais pode nos surpreender. No entanto, existem vários locais no mundo que não cansam de aparecer com coisas novas e por isso, aqui estão alguns:

RATO EM COMBATE AS MINAS

Graças as diversas guerras ao longo da história, diversos países ainda tem minas terrestres que foram utilizadas nesses combates. Infelizmente, essas minas causam explosões e mortes até hoje e calcula-se que uma em cada três vítimas é uma criança. A maior parte dos países com essas ocorrências estão na África e Ásia e foi justamente no sudeste Asiático, na região do Camboja, que um grupo de pesquisadores desenvolveram uma técnica para desarmar as minas de uma forma bem peculiar.

Esse grupo de pesquisadores receberam 15 ratos que serviriam para detectar possíveis surtos de tuberculose e treinaram os animais para que esses fossem capazes de desarmar minas. Mesmo com a descrença inicial da população local, os grandes ratos logo começaram a se tornar a melhor resposta a ameaça das minas, já que eram sensíveis a presença dos explosivos e, por causa de seu pouco peso, não ativavam as minas quando estavam desarmando as mesmas. E ainda de quebra, os ratos são bem mais baratos de alimentar que outros animais, como os cães.





O FUNDADOR POBRE DA APPLE

Você muito provavelmente já ouviu falar de Steve Jobs e seu parceiro de negócios Steve Wozinak. Eles são famosos pela fundação da Apple e suas revoluções tecnológicas. Porém, dificilmente você deve conhecer o engenheiro aposentado Ron Wayne.

Wayne foi um dos amigos de Jobs e recebeu 10% das ações da Apple para se tornar parte do conselho administrativo da empresa. Porém, 12 dias após receber as ações Ron Wayne acabou vendendo sua parte por 800 dólares, pois tinha medo do fracasso da Apple. Se ele não tivesse vendido as ações, Wayne teria hoje cerca de 60 milhões de dólares na conta e seria um dos homens mais ricos do mundo. Ele afirma que não se arrepende da decisão, mas disse também que nunca usou um produto da Apple.

PITURAS FEITAS COM BACTÉRIAS

A sociedade americana de microbiologistas inovaram ainda mais a forma de fazer pintura moderna. Os especialistas notaram que se modificassem o DNA de uma espécie de bactéria ela poderia mudar de cor quando exposta a luz.

A descoberta foi feita por cientistas americanos e as bactérias poderiam assumir até três cores diferentes: azul, verde e vermelho. A partir dessa descoberta os cientistas conseguiram replicar obras de arte com as bactérias e chegaram até mesmo a fazer uma exposição das peças.

Felizmente, o objetivo dos cientistas não é o de competir com Van Gogh e sim de ajudar a indústria química na emissão de sinais luminosos.





PONTE DE VIDRO

A China foi o primeiro país a fazer uma ponte com piso de vidro no mundo. Essa ponte fica localizada no parque nacional de Shiniuzhai e está suspensa a 180 metros de altura do chão e mede 300 metros de comprimento.

Apesar de ser a primeira ponte, essa ainda não é a maior ponte com piso de vidro do mundo, o recorde mais uma vez vai para a China, dessa vez, com outra ponte localizada no parque nacional de Shangjiajie. Essa nova ponte fica a 300 metros de altura ligando os dois lados de um cânion com 430 metros de distância de uma ponta a outra.

KHANZIR O PORCO AFEGÃO

Comer porco no Afeganistão é proibido pelo Islã, por esse motivo não existem criação desse animal nesse país. Dessa maneira, muitos afegãos nunca chegaram a colocar os olhos em um porquinho.

Khanzir um porco, dado de presente pelo governo Chinês para o Afeganistão pode ser atualmente o único porco em todo território afegão, por esse motivo Khanzir se tornou muito popular no zoológico de Cabul. Ele é tratado com muita regalia, mas vive sozinho sem nenhum outro porquinho por perto.

