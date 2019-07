/ / Cuiabá sobe 3 posições após vencer Guarani e treinador destaca reorganização do time

A vitória por 1 a 0 diante do Guarani, ontem à noite em Campinas, deixou o Cuiabá com 15 pontos subindo para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B . O time, que até a parada de junho para a Copa América vinha de quatro derrotas seguidas e começava a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, agora ocupa o meio da tabela e se aproxima do grupo de cima. Para o treinador Itamar Schülle, a condição representa melhor o investimento feito pela diretoria do clube.

“Sem dúvida. O Cuiabá vem fazendo esta retomada na parada que a gente teve na Copa América para fazermos uma reorganização, a nossa ida para São Paulo, isso tudo fez muito bem para nós e nossa equipe tem uma nova identidade, com disposição, marcação firme e saída rápida”, analisou a sequência de duas vitórias fora de casa e de um empate na Arena Pantanal após a retomada da competição.

O treinador elogiou a atuação dos jogadores contra o Guarani e, apesar de dizer que precisa evoluir, reconheceu que o nível está próximo do desejado.

“Estou muito satisfeito com a vitória e com o rendimento da equipe. Uma coisa é vencer e outra coisa é convencer. A gente fez uma grande partida e poderíamos ter saído daqui com 3 a 0 no placar e não seria surpreendente pelas chances claras que tivemos de fazer gols”, avaliou.

“Foi uma vitória importante de um que teve disposição para marcar e que teve uma leitura tática muito boa dentro do jogo e os atletas estão de parabéns pelo resultado”, completou.

O Cuiabá volta a campo sábado na Arena Pantanal contra o Brasil de Pelotas, que soma 13 pontos e esta em 13º lugar na tabela. É a chance de o elenco presentear a torcida, que não vê uma vitória em casa desde a segunda rodada, quando venceu o Operário-PR por 1 a 0, o único triunfo dentro da Arena.

Classificação

1 Bragantino – 23 pontos

2 Paraná – 22 pontos

3 Botafogo-SP – 20 pontos

4 Londrina – 20 pontos

5 Ponte Preta – 19 pontos

6 Coritiba – 18 pontos

7 Atlético-GO – 18 pontos

8 Sport – 18 pontos

9 Figueirense – 17 pontos

10 CRB – 16 pontos

11 Cuiabá – 15 pontos

12 Operário-PR – 14 pontos

13 Brasil de Pelotas – 13 pontos

14 Oeste – 13 pontos

15 Criciúma – 12 pontos

16 Vila Nova – 11 pontos

17 São Bento – 9 pontos

18 Vitória – 7 pontos

19 América-MG – 7 pontos

20 Guarani – 6 pontos

Só Notícias/Marco Stamm, de Cuiabá (foto: assessoria/arquivo)