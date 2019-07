/ / Cuiabá não segura vitória e empata com o Brasil de Pelotas pela Série B

O Dourado saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar e acaba de empatar em 1 a 1, com o Brasil de Pelotas, na Arena Pantanal, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aos 26 minutos, Júnior Todinho recebe na ponta direita, pisou na bola e manda um chutaço com a perna esquerda. A bola entrou no ângulo do goleiro Carlos Eduardo. O Brasil pressionou e aos 35 minutos, Murilo Rangel invadiu a área, disputou com os adversários, tocou e Diogo Oliveira chegou chutando rasteiro, sem chances para o goleiro.

O próximo desafio do Cuiabá é contra o Bragatino, terça-feira (30), às 20h30, no Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista. Já o Brasil de Pelotas pega o Vila Nova, No bento Freitas.

O Cuiabá começou colocando pressão no jogo, com Paulinho que avançou pela esquerda, tentou o cruzamento e ganhou outro escanteio. O próprio Paulinho foi para cobrança, Ednei subiu mais que todo mundo e cabeceou por cima do gol. Hugo Cabral, do Dourado, tentou dominar, mas Ricardo Luz cortou para a lateral. O Cuiabá insistia pelo lado esquerdo.

O Brasil de Pelotas recuava e ia tocando a bola na defesa. Xavante tentou tranquilizar a partida após sufoco do Cuiabá. Jonas foi acionado no ataque pela direita e Ednei apenas protegeu a bola. O jogo seguia truncado. Juba sofreu falta de Escobar no meio de campo. Leandro Leite cobrou rápido, Diogo Oliveira acionou Branquinho, que não alcança.

O Cuiabá seguia colocando pressão no jogo. Jonas cruzou muito aberto e a bola saiu pela linha de fundo. Paulinho cobrou lateral, Hugo Cabral dominou entre três marcadores e perde a bola. Ednei tentou acionar Grampola, mas o atacante não alcançou o lançamento. Bola nas mãos do goleiro Victor.

O Brasil de Pelotas se concentrava no meio de campo e tentava dominar as ações do jogo. Grampola foi acionado no ataque, mas Anderson Conceição tirou de cabeça. Cristian antecipou, roubou a bola, saiu em disparada para o ataque, mas Paulinho cortou o lance. Felipe Marques avançou pelo meio de campo e fez passe por trás da zaga do adversário, mas Rincon não entendeu o passe, e o goleiro Carlos Eduardo defendeu.

Ricardo Luz cobrou escanteio na pequena área, Leandro Leite subiu mais que todo mundo e desviou fraco. A bola saiu pela linha de fundo. Hugo Cabral dominou de costas e sofreu falta dura de Ricardo Luz. Na sequência, Felipe Marques sofreu outra falta, desta vez de Cristian. Fim de primeiro tempo: 0 a 0.

Na etapa complementar, Cristian invadiu a área pela esquerda, cruzou e a bola tocou no travessão antes de sair. O Cuiabá roubou a bola no meio de campo, Hugo Cabral avançou e chutou forte no meio do gol. Goleiro Carlos espalmou para escanteio. Rincon chutou de bicicleta e o goleiro Carlos Eduardo fez um milagre, espalmando para fora. Mas o bandeira marcou impedimento.

Paulinho chegou batendo de primeira no rebote e mando raspando a trave esquerda de Carlos Eduardo. Jonas tentou o passe para Jean Patrick e a bola toca no braço direito de Ednei. Árbitro marca falta. Jean Patrick cobrou na pequena área e Heverton tocou para escanteio. Alê em velocidade, puxou o contra-ataque e na hora de dar o passe, ele toca para o adversário.

Aos 26 minutos, Júnior Todinho recebe na ponta direita, pisou na bola e manda um chutaço com a perna esquerda. A bola entra no ângulo do goleiro Carlos Eduardo. 1 a 0, Cuiabá. Ednei cobrou falta na grande área, Heverton armava o chute e Leandro Conceição afastou. O Dourado não conseguiu segurar e aos 35 minutos, Murilo Rangel invadiu a área, disputou com os adversários, tocou e Diogo Oliveira chegou chutando rasteiro, sem chances para o goleiro: 1 a 1.