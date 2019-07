/ / Crianças e idosos atendidos pela LBV participam do Dia da Pizza

Nesta quarta-feira, 10 de julho é celebrado o

, e para pontuar a data, crianças, adolescentes e idosos atendidos pela Legião da Boa Vontade (LBV), participam de uma ação especial em parceria com a pizzaria,

que na ocasião, proporcionará um rodízio de pizzas para os quase 300 atendidos da instituição.





A ação ocorre na unidade da LBV em dois horários, às 9h30 e às 15h30, e tem o objetivo de apresentar a história da pizza para os atendidos em situação de vulnerabilidade social.





Sobre a LBV

Por meio de seu Centro Comunitário de Assistência Social, a Legião da Boa Vontade está presente na cidade de Cuiabá/MT desde 18 de abril de 1979, e oferece a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal programas socioassistenciais como o Criança: Futuro no Presente! e oVida Plena, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atendidos, além de prepará-los para a participação efetiva na sociedade.





Nossa equipe multidisciplinar acompanha diariamente as crianças, os adolescentes e os idosos nas oficinas e nas atividades realizadas. Eles têm seus direitos garantidos e são incentivados a serem protagonistas de suas próprias vidas, fazendo ecoar na família e na comunidade o que aprendem.

Com este trabalho, a Entidade cumpre as finalidades a que se propõe e contribui para as políticas públicas de sustentabilidade econômica e social do povo cuiabano.

Por Junio Alcântara