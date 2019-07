/ / Criança é picada por jararaca que subiu em cama

Uma criança, de 10 anos, foi picada por uma jararaca, em uma fazenda, localizada a cerca de 20 quilômetros de Lucas do Rio Verde, esta madrugada. O menino foi levado pelos pais ao hospital local e precisou ser transferido à unidade regional de Sorriso, onde segue internado.

Ele estava dormindo, no quarto, e acordou com a serpente enrolada nas suas pernas. Assustado e ferido, saiu correndo e pediu ajuda aos pais que o encaminharam imediatamente ao hospital.

A direção do Hospital Regional informou, ao Só Notícias, que a criança está sendo medicada e começou a receber as primeiras doses do soro. O quadro clínico é considerado estável e não há previsão de alta.

A jararaca está na lista das quatro cobras mais venenosas do país.

Só Notícias/Cleber Romero com Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (foto: arquivo pessoal)