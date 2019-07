/ / Convenção do PDT reúne do PT ao PSL em Várzea Grande

Eleição para o novo diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Várzea Grande, realizada neste sábado (27), reuniu forças partidárias antagônicas. Lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Social Liberal (PSL), no município, se fizeram presentes no evento liderado pelo deputado estadual licenciado e secretário de Estado de Cultura, Allan Kardec.





Cerca de 120 pessoas participaram do evento, realizado em um hotel de Várzea Grande. David Rocha Alves ficou na presidência do PDT, em direção composta pelos vice-presidentes, professor Rogério Chapadense, e o empresário Diego Dantas.





Entre os partidos, participaram da convenção, os presidentes do PSC, Herbert Paes; do PRB, vereador Ivan Santos; do PROS, Joacir Roberto; a vice-presidente do PT, professora Cida Cortez, e o presidente do PSL, coronel Zilmar, além do vereador .

O candidato mais votado a deputado federal na cidade em 2018, com cerca de 14 mil votos, vereador Icaro Reveles (PSB), também participou da convenção.





Divulgação Encontro do PDT em VG reúne Cida Cortez (PT) e coronel Zilmar (PSL)

“Nós temos a marca da defesa dos trabalhadores, da população mais necessitada. O PDT tem isso. Leonel Brizola, fundador do PDT e um dos nossos maiores líderes, tem a marca no trabalhismo. Isso é importante para a gente saber do lado que nós estamos”, afirmou Allan Kardec.





Partidos

O secretário também destacou a participação dos diversos partidos. “Quero dizer aqui David da grandeza desse evento hoje à noite. É muito importante estarmos aqui ladeados de vários partidos e eu agradeço a todos vocês das agremiações”, disse.





O novo presidente eleito afirmou que o partido já se organiza e faz planejamento para as eleições do ano que vem. “O PDT de Várzea Grande, a partir deste momento, passa se organizado e preparado para disputar a eleição de 2020 na majoritária, com um grupo de homens e mulheres de bem, que pretendem nos próximos anos administrar a cidade”, disse o pedetista.





Pré-candidaturas

O presidente do PDT de Cuiabá, maestro Fabrício Carvalho, também presente à convenção, reforçou a estratégia do partido em ter diversas pré-candidaturas em Mato Grosso e em todas as capitais, como definiu em março a Convenção Nacional da agremiação.





“Este partido, o PDT, defende na prática a população, os que mais precisam, nas cidades, com os governadores eleitos, como fizemos com o nosso candidato a presidente Ciro Gomes. E em Várzea Grande e Cuiabá teremos pré-candidatos a prefeito”, afirma.





“Nós vamos lutar muito para mostrar um novo modelo de sociedade para todos, que dignifique o ser humano e respeite os que mais precisam de políticas públicas”, completou Fabrício Carvalho.





“O PDT de Várzea Grande respeita as pessoas e sabe dos anseios populares. E nós aprendemos com nossos líderes Leonel Brizola e Darcy Ribeiro que temos que cuidar da educação das crianças e jovens para emancipar de verdade o cidadão. Só assim, com o conhecimento das práticas danosas de muitos políticos, que prejudicam a vida em sociedade, vamos eliminar as injustiças sociais”, alertou o secretário do partido em Várzea Grande, Jota de Sá. (Com informações da assessoria)