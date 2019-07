/ / Complexo turístico já começa a chamar atenção de quem passa pelo local.

O novo espaço para lazer e descanso de Guarantã do Norte irá possuir área para passeio externo, vaga para estacionamento na extensão da Av. Curitiba, aérea para passeio interno, 2 pergolados em estrutura metálica, 1 deck contemplativo com cobertura em pergolado metálico, 1 área de lazer para crianças, 1 palco para teatro com arquibancadas de concreto, 2 lanchonetes, 1 acesso principal construído por uma ponte em concreto armado e composto com um portal de entrada, paisagismo e uma quadra de areia.

A esperança da população Guarantanhense é que realmente as obras sejam concluídas, não pela data de conclusão ser no ano político, mas porque realmente a cidade merece.

Por/ O Território