/ / Comerciante de Guarantã do Norte faz doação a entidade filantrópica

Se cada um de nós tirasse um pouquinho de seu tempo para realizar o social em favor dos menos favorecidos, o nosso mundo seria bem melhor. É com esse pensamento que o empresário Adelino Tapeceiro, no ramo de estofamento vem realizando doações de Pufs e poltronas, para entidades de assistencialismo, escolas e população em geral do município de Guarantã do Norte/MT.





Recente Adelino fez a doação de um jogo de estofamento, para as escolas municipais, onde foi realizada uma rifa, para que as escolas pudessem angariar fundos para estarem revertendo nas pequenas benfeitorias das escolas. Quase toda a semana ele faz a doação de um puf, onde uma emissora de rádio local realiza o sorteio junto à população.





Durante o festival regional de quadrilhas das APAEs, que, foi realizado, na quinta feira (11/07/19), em Guarantã do Norte, o empresário fez a doação de dois pufs, onde foram sorteados entre as seis, APAEs que estiveram presente no terceiro festival de quadrilha do 2º conselho regional das APAEs.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Empresario, Adelino Tapeceiro e a Diretora da APAE de Guarantã do Norte, Rose Sala