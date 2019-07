/ / Com time misto, Corinthians sai atrás, mas vence o Fortaleza de virada

O Corinthians teve dificuldades, mas venceu mais uma no Campeonato Brasileiro neste domingo. Visitando o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, na Arena Castelão, o time comandado por Fabio Carille saiu atrás, mas virou o jogo no segundo tempo para sair de campo com o triunfo por 3 a 1 e voltar à capital paulista com mais três importantes pontos na bagagem. Osvaldo balançou as redes para os donos da casa. Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar fizeram os gols do Timão, que iniciou a partida com metade da equipe composta por reservas.

Com o resultado, o Corinthians foi a 19 pontos e assumiu a oitava colocação da tabela. Vale lembrar que o Timão tem um jogo a menos que os demais concorrentes e, por isso, pode ganhar mais algumas colocações caso vença o duelo pendente com o Goiás.

O Fortaleza, por sua vez, perdeu uma ótima oportunidade de ficar bem longe da zona de rebaixamento e, por mais que ainda conte com cinco pontos de vantagem para o primeiro integrante do Z4, permanece com o alerta ligado.

Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)