/ / Com 76% de aproveitamento na Série D e a um jogo da final, Marcos Serrato minimiza vantagem e foca em confronto decisivo do Ituano

O primeiro passo rumo à final da Série D do Campeonato Brasileiro já foi dado. No domingo (28), jogando em casa, o Ituano venceu o Brusque por 2 a 0 e abriu boa vantagem na semifinal.





Agora, a equipe de Itu pode até perder por um gol de diferença que garante vaga na grande final. Apesar da vantagem, o meia Marcos Serrato prega humildade para o confronto do próximo final de semana. “Chegamos até aqui trabalhando muito e com humildade, respeitando sempre os nossos adversários.





O Brusque já mostrou que tem qualidade, tanto é que nas quartas de final perdeu o primeiro jogo mas depois goleou em casa e conseguiu o acesso. Por isso, todo cuidado é pouco. A gente sabe que tem uma vantagem interessante, mas isso não garante nada. Vamos lá para jogar e buscar essa vaga na final”, ressaltou o jogador, que completará 50 partidas com a camisa do clube paulista.





Em grande temporada, Serrato é um dos destaques e peça importante do Ituano. Com o meia em campo, o desempenho da equipe é comprovadamente melhor. Em 2019, o atleta já fez 23 jogos e somou 40 pontos com a equipe, aproveitamento de 57,97%.





Em compensação, ficou fora de 4 confrontos, quando o time somou apenas 4 pontos, aproveitamento de 33,33%. Se considerarmos só a Série D, a diferença é ainda maior: foram 10 jogos e 23 pontos somados com ele em campo, aproveitamento de 76,66%. Sem o jogador de meio-campo, o número cai para 44,44%, somando 4 pontos em 3 jogos. “Estou muito feliz por estar aqui no Ituano.





Esses números positivos são importantes, além de me motivar, mostram que estou no caminho certo. Vem sendo uma temporada bem positiva e espero coroar esse momento com a classificação para a final”, finalizou.

O segundo e decisivo confronto com o Brusque acontece no próximo domingo (04), às 16h, em Santa Catarina.

Temporada 2019 com Serrato

23 jogos | 40 pontos | 57,97% de aproveitamento

Temporada 2019 sem Serrato

4 jogos | 4 pontos | 33,33% de aproveitamento

Série D com Serrato

10 jogos | 23 pontos | 76,66% de aproveitamento

Série D sem Serrato





3 jogos | 4 pontos | 44,44% de aproveitamento

