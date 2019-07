/ / Colisão entre veículos deixa cinco feridos Novo Mundo e Guarantã na MT-419

A violenta colisão envolvendo um VW Fox e um Toyota Corolla (ambos pretos) ocorreu, esta manhã, na MT-419, a cerca de 15 quilômetros do centro de Novo Mundo. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens, uma mulher, de 27 anos, uma criança, de 4 anos, e um bebê com 30 dias de nascido ficaram feridos.

O recém-nascido teve fratura na perna, a criança no fêmur e a mulher na perna e no braço. Já os dois homens tiveram cortes na cabeça. Todos foram levados em ambulância e na viatura dos bombeiros ao hospital de Guarantã do Norte para atendimento mais detalhado.

A versão investigada é que o condutor do Corolla teria parado às margens da rodovia para fazer uma conversão sobre a via e acabou sendo atingindo no meio pelo Fox. No entanto, circunstâncias ainda serão analisadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

As responsabilidades ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias/Imagens TV Amplitude