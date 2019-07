/ / Ciclo de palestra papel Marchê

Matérias Relacionadas

Neuropsicologia, suplementação e dieta voltadas para melhoria da aprendizagem de crianças e adolescentes marcam ciclo de palestras em Campina Grande.O médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo e a Monilly Ramos estarão em agosto no auditório da unidade Liberdade da Universidade Maurício de NassauO Centro especializado em atendimento e desenvolvimento global Papel Marchê promove um ciclo de palestras que abordam técnicas para melhorar o aprendizado de crianças e adolescentes. O evento acontece ás 18h do dia 19 de agosto, no auditório da unidade Liberdade da Universidade Maurício de Nassau,“Neuropsicologia das dificuldades de aprendizagem: Como identificá-los ” é o tema do conteúdo de Monilly Ramos Araújo Melo, professora da UFCG, que é coordenadora e pesquisadora do laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Inovação Tecnológica - LabNEUROCIT UFCG,Já Alexander Gomes de Azevedo apresenta o tema: Dieta e Suplementação para Melhoria da Aprendizagem em Crianças e Adolescentes. O profissional éPhD, médico especialista em Nutrologia, diretor técnico internacional na Academia Latino-Americana de Nutrologia, pós-graduado em saúde da família pela USP (Universidade de São Paulo) e autor de 3 livros best-sellers, dentre eles “Pais inteligentes, filhos saudáveis”.O evento é voltado para estudantes e profissionais da área de saúde, educação e afins. Inscrição pelo site www.papelmarche.org.br Da Assessoria