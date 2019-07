/ / Chefe do Departamento de Cultura convida a população para a reinauguração da Biblioteca Municipal

O evento será realizado nas dependências da Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino localizada na Avenida Padre Antônio no sábado (27) às 08h

A Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino de Vera está passando por uma revitalização total. E será reinaugurada no próximo sábado (27) a partir das 08h. A revitalização do espaço foi feita com trabalho intenso da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto em parceria com a Secretaria de Obras e todo o trabalho durou em torno de dois meses. De acordo com o chefe do Departamento de Cultura de Vera Rodrigo Gomes, a revitalização foi necessária para deixar o espaço adequado e agradável para receber os munícipes.

“A Biblioteca Municipal foi 100% revitalizada com recursos próprios do Município. Foi feita a readequação das prateleiras, e de todos os nossos espaços para que nós possamos atender também o nosso público que necessita de acessibilidade. Fizemos também toda a revisão do nosso acervo bibliográfico, olhando livros que já não tinham mais possibilidade de permanecer na Biblioteca, conforme orientação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Deixando o ambiente agradável para cada munícipe que vai se fazer presente para a utilização desse espaço”, destacou Rodrigo.

A Biblioteca Municipal possui um acervo de aproximadamente seis mil livros e atende os alunos das escolas municipais e estadual, os acadêmicos da cidade além do público em geral. Para a secretária de Educação Cecília Gabriela Moraes, após a revitalização a Biblioteca oferecerá um espaço muito mais atrativo e estimulador aos verenses.

“Durante muito tempo a Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino foi à única fonte de pesquisa e de acesso aos livros para a maioria da população. Ao longo desses anos e com o advento da internet foi se transformando e acompanhando as mudanças. Agora com a reinauguração do prédio em melhores condições, em instalações apropriadas às normas para o atendimento ao público contando também com um laboratório de informática para os usuários oferecerá um espaço muito mais atrativo e estimulador. A leitura contribui diretamente na formação de leitores críticos e cidadãos muito mais participativos; portanto, nossa preocupação é despertar o gosto pelo ato de ler e incentivar todos os verenses para o hábito de frequentar a Biblioteca”, salientou Gabriela.

Gomes explicou que a unidade está sendo adequada e recebendo a inclusão digital onde 11 computadores com internet livre serão colocados à disposição da sociedade verense. “Nós também estamos colocando junto a Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino a inclusão digital, onde vamos oferecer a comunidade 11 computadores com internet livre para realização de trabalhos, pesquisas e toda a questão digital e tecnológica. E para nós é de grande valia o investimento que a Administração Municipal tem feito na Biblioteca Pública para melhor atender a comunidade. Quero ressaltar o agradecimento especial ao prefeito Moacir Luiz Giacomelli, pois através de sua grande luta, força e garra foi possível fazermos esta reforma. Quero agradecer também ao secretário de Administração e Finanças, e a secretária de Educação por total apoio nessa reconstrução da nossa Biblioteca”, expôs o chefe do Departamento de Cultura.

No sábado (27) além da reinauguração da Biblioteca será realizada também uma mostra fotográfica em comemoração ao aniversário de 47 anos de fundação do Município. A mostra terá início às 08h30 e seguirá durante todo o dia. Rodrigo Gomes finalizou convidando a população para prestigiar o evento. “Neste sábado dia 27 nos entregamos a Biblioteca Municipal Nilza de Oliveira Pipino para sociedade verense. Com espaço lúdico, destaco aqui o trabalho da Larissa e do Matheus profissionais da cultura que estiveram fazendo as artes, os desenhos. E de uma forma geral quero agradecer a toda equipe cultura que sem eles este trabalho não seria possível. Então às 08h da manhã deste sábado estaremos entregando este espaço lúdico, criativo e dinâmico a comunidade verense e, estaremos abertos durante todo o dia também com nosso acervo fotográfico, fazendo menção aos 47 anos de fundação de Vera, toda a população está convidada”, concluiu Gomes.

Por Dieny Vieira