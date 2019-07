/ / Casos de HIV em Guarantã do Norte diminuem mais de 60%, aponta Sinan

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) apontou que houve uma redução de 66% dos casos de pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), em Garanta do Norte/MT. Consta no levantamento que, no ano passado, foram registrados 3 novos casos – 2 homens e 1 mulher.





No mesmo período de 2017, foram infectadas 9 pessoas – 6 homens e 3 mulheres. Ainda segundo Sinan, em 2018 nenhum dos casos de HIV foi diagnosticado em gestante. Por outro lado, em 2017, ocorreram 2 casos. No mesmo ano, não houve mortes em decorrência da doença. Já em 2016, faleceram 3 pessoas. Os dados de 2018 ainda não foram divulgados. Consta ainda no levantamento, que todos os infectados ano passado pararam de estudar entre 5ª e 8ª séries. Além disso, apenas um dos casos correu em homossexual. A maioria dos infectados está com idade de 15 a 24 anos. Só Notícias/Cleber Romero