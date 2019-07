/ / Cantor sertanejo é preso por divulgar fotos de ex-namorada

O cantor sertanejo Rafic Yassin, 22, foi preso na manhã desta sexta-feira (12) acusado de divulgar imagens íntimas de sua ex-namorada. Ele esteve na Delegacia da Mulher acompanhado de familiares e advogados para prestar depoimento.









No dia 27 de junho ele ameaçou a ex-namorada de morte e divulgou em alguns grupos de WhatsApp imagens da mulher. Na ocasião, ele viu a mulher em um bar na Praça Popular, em Cuiabá, quando a ameaçou. Tempos depois, divulgou as imagens nas redes sociais.





Cantor teria se irritado ao vê-la com outro homem. Ela registrou um boletim de ocorrência na ocasião. A prisão foi decretada 15 dias após o crime, após o período de investigações.





Depois de prestar depoimento, ele segue para audiência de custódia, no Fórum de Cuiabá. Quem está a frente do caso é a delegada Nubia Beatriz, que deve divulgar nota até o final do dia.

Por Ana Flávia Corrêa