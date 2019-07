/ / Camisa 10 do Coritiba, meia Biel comemora título da Copa BH sub-17: “Felicidade imensa”

No último final de semana o Coritiba se sagrou campeão da Copa BH sub-17. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Coxa venceu o América Mineiro nos pênaltis, por 7 a 6. Com isso, faturou o título da primeira edição do torneio.





Um dos destaques do Coritiba na conquista da Copa BH sub-17 foi o meia Biel. Camisa 10 da equipe alviverde, o jogador celebra o título pelo Coxa. ”Felicidade imensa. Foi uma conquista muito importante, para recompensar o trabalho que o grupo vem realizando ao longo do ano e nos dar ainda mais confiança para as próximas competições”, ressaltou o jogador, de 17 anos, que soma convocações para as seleções brasileiras de base.





Biel também valoriza o seu desempenho individual e destaca a união do elenco alviverde. ”Consegui fazer uma ótima competição, evoluindo jogo após jogo. Foi um torneio de muita superação com jogos todos os dias. Outro ponto a se destacar é a união da nossa equipe. Este foi um fator que com certeza fez toda a diferença”, concluiu.

Divulgação/AV Assessoria de Imprensa



Divulgação/Coritiba Divulgação/Coritiba

