/ / Caminhoneiro mata motorista durante discussão em posto

Uma briga entre dois caminhoneiros em um posto de combustível em Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá), às margens da BR-163, terminou com uma pessoa morta a tiros na manhã deste sábado (20). Durante a discussão, um dos envolvidos pegou uma barra de ferro e o outro motorista reagiu com tiros. No caminhão do suspeito foram encontrados vários comprimidos de anfetamina, os populares rebites.





Segundo testemunhas, suspeito e vítima começaram a brigar por causa de uma vaga na bomba de combustível. A vítima então teria pegado uma barra de ferro para agredir o desafeto, momento em que foi atingido por vários tiros.









Através de investigação, os policiais do 2º Companhia de Matupá chegaram até o caminhão do suspeito, que havia deixado o veículo no pátio da empresa que trabalha e fugido do local.





Em revista no caminhão do suspeito foi encontrado um revólver calibre 32 com 5 munições deflagradas, além de 16 rebites, comprimidos de anfetamina utilizados por caminhoneiros para trabalhar por muitas horas sem dormir.





O suspeito foi localizado em uma região de mata atrás do ponto onde aconteceu o crime. Ele disse aos policiais que atirou para se defender e que como com o primeiro tiro a vítima não parou, continuou os disparos.





As evidências e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Matupá, que irá investigar o crime.

Por Thalyta Amaral