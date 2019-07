/ / Caminhoneiro é morto a tiro em posto de combustível na BR-163 saída de Matupá

Um caminhoneiro foi morto a tiros na manhã deste sábado (20), no pátio de um posto de combustível, na BR-163 em Matupá, saída para Guarantã do Norte/MT.

Segundo informações preliminares, a vítima identificada como Valdeci dos Santos, de 48 anos, teve um desentendimento com outro caminhoneiro. Durante a discussão Valdecir teria desferido alguns golpes de facão no suspeito, momento em que o mesmo foi até o caminhão e de posse de uma arma de fogo, fez o disparo contra a vítima.

Após a ação o suspeito fugiu do local em seu caminhão, em sentido a estrada W-10. A vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local do crime.

A Polícia Militar faz buscar para encontrar o suspeito.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), estiveram no local, fazendo os primeiros levantamentos e analisando as câmeras de segurança do posto que registraram toda a ação.

O corpo foi encaminhado para ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.