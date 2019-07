/ / Caminhoneiro de Sinop fica ferido em colisão entre carreta e micro-ônibus no Pará

O acidente envolvendo uma Scania branca e um micro-ônibus ocorreu na BR-163, na região de Bela Vista do Caracol, que é distrito do município de Trairão, no Pará (913 quilômetros de Sinop), ontem, por volta das 14h. O motorista que é morador de Sinop, Ricardo Borges, foi encaminhado ao hospital com fraturas e segue internado. No outro veículo, não havia ninguém.

Borges contou, em entrevista, ao Só Notícias, que o micro-ônibus estava estacionado quando ocorreu a colisão. “Tive a impressão que quebrou a barra de direção e o caminhão saiu de uma vez da rodovia. Com isso, atingiu esse veículo que estava parando. Quando saiu da rodovia, o caminhão bateu em umas valetas e não consegui brecar mais”.

O caminhoneiro disse ainda que já havia descarregado a carga em Mirituba (PA) e estava voltando para Sinop onde mora com a família no bairro Jardim Primaveras. “Os vagões estavam vazios. Fui socorrido pela Polícia Militar e outros motoristas que também ajudaram. Depois me colocaram em uma ambulância e encaminharam ao hospital. Tive quatro fraturas nas costelas e em uma vértebra”.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades policiais. A carreta e o micro-ônibus ficaram completamente danificados.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)