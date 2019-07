/ / Brigada de incêndios terá sala informatizada para monitoramento dos focos na região de Sinop

Uma sala informatizada, monitorando 24 horas por dia os municípios que compõe o Comando Regional 3 em Sinop vai ajudar no combate aos focos de incêndio, durante o período de proibição da queima no estado.





Segundo o coronel Giovani Eggers, comandante do 4º Batalhão dos Bombeiros em Sinop, a “sala de Situação”, inaugurada no Comando Regional 3 nesta semana, será um grande suporte para as operações.



“Nela será concentrado todo o aparato de informações, dados precisos e atuais sobre o monitoramento de áreas através do satélite. Acusando algum foco de incêndio, acionaremos a Brigada Mista para o trabalho a campo. Teremos todo levantamento do tamanho de área, localização, proprietário e a extensão do fogo ”, explicou.



Serão quatro brigadas de ação com a participação dos bombeiros e brigadistas, equipados para o trabalho. A equipes ficarão concentradas no Parque Florestal, Cláudia, Marcelândia e na Gleba Mercedes. O responsável por elas será o Capitão Fernando Rodrigues. Serão 24 municípios atendidos.



Neste ano, a base de comando da operação contra queimadas foi decentralizada do Batalhão Ambiental da capital e será fixada no interior. Além de Sinop, serão mais outras três sedes, Barra do Garças, Cáceres e Cuiabá.



As parcerias dos bombeiros com as prefeituras possibilitou montar a brigada mista. Funcionários públicos de diversas áreas foram cedidos e estão em treinamento realizado pelos bombeiros, estando aptos para a missão, segunda-feira (15), início do período proibitivo.



A UHE Usina Sinop cedeu duas caminhonetes para o trabalho, fortalecendo o planejamento de atuação.



A proibição às queimadas vai até o dia 15 de setembro, com possibilidade de prorrogação, segundo decreto da Sema.

Por Julio Tabile/Sinop