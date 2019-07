/ / Bolsonaro diz que divulgação de dados sobre desmatamento prejudica o Brasil

Na última sexta-feira (19), durante entrevista à imprensa estrangeira, Bolsonaro questionou dados divulgados pelo Inpe sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e disse suspeitar que o diretor do órgão está "a serviço de alguma ONG".

Neste domingo, o presidente disse que o desmatamento tem que ser combatido e não "fazer campanha contra o Brasil".

De acordo com números divulgados pelo Inpe no início deste mês, o desmatamento na Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 km² em junho, um aumento de 88% em comparação com o mesmo mês no ano passado.

O presidente minimizou as críticas feitas ao diretor do órgão. Justificou que os números divulgados lhe pareceram os mesmo do ano passado e que ele ficou achando que "poderiam não estar condizentes com a verdade".

"Ele tem mandato, eu não vou falar com ele. Quem vai falar com ele é o Marcos Pontes e, talvez, o Ricardo Salles. O que nós não queremos é uma propaganda negativa para o Brasil. Não queremos fugir da verdade. Aqueles dados pareceram muito com os do ano passado e deram um salto. Então, eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade, então, ele vai conversar com esses dois ministros e toca o barco", declarou Bolsonaro.