/ / Bolsonaro afirma que vai indicar ministro evangélico para STF

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (10), que indicará um ministro "terrivelmente evangélico" para uma das vagas do STF (Supremo Tribunal Federal).

Durante o mandato de Bolsonaro, a Suprema Corte terá duas aposentadorias compulsórias, dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello.

— O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a ministra Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Poderei indicar dois ministros para o STF e um deles será terrivelmente evangélico.

A fala do presidente ocorreu no culto da frente parlamentar evangélica, no auditório Nereu Ramos, da Câmara. Depois, o presidente reiterou a indicação em seu discurso durante a sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, no plenário da Câmara dos Deputados.