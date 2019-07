/ / Athletico-PR elimina o Flamengo nos pênaltis e chega às semis da Copa do Brasil

O Ahtletico Paranaense garantiu a passagem para as semifinais da Copa do Brasil ao derrotar o Flamengo na disputa de pênaltis por 3 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã. No tempo normal, as duas equipes empataram por 1 a 1, gols marcados por Gabigol, para o Flamengo e Rony para o Furacão, ambos no segundo tempo.

Na disputa de pênaltis, o time carioca deu vexame. Diego, Vitinho e Everton Ribeiro desperdiçaram suas cobranças e só Cuellar marcou. Jonathan, Lucho González e Bruno Guimarães marcaram para o Furacão. Bruno Nazario perdeu

Agora, o Rubro-negro de Curitiba vai enfrentar o Grêmio, que eliminou o Bahia, na próxima fase da competição. Quase 70 mil pessoas estiveram no Maracanã, quebrando o recorde da temporada.

Mesmo perdendo o uruguaio Arrascaeta, lesionado, logo nos primeiros minutos, a equipe da Gávea foi superior ao Ahtletico durante o primeiro tempo, mostrando agressividade e velocidade. No segundo tempo, a equipe dirigida por Jorge Jesus caiu de produção e os dois times travaram um duelo equilibrado, tornando o empate um resultado justo.

Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/CRF)