/ / Artilheiro do Paraná na temporada, Jenison espera manter boa fase e revela expectativa para retorno aos jogos

Suspenso no jogo do último sábado (13), que marcou o reinício do Paraná na Série B após paralisação para a Copa América, Jenison está de volta. O atacante deve ser uma das novidades para o confronto desta rodada contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.





O jogador completará exatamente na quinta-feira (18), dia do jogo com o time gaúcho, um mês e uma semana desde a sua última partida. Naquela ocasião, inclusive, o atacante teve atuação decisiva e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR.





Ansioso, Jenison revela a expectativa para voltar aos jogos. “Infelizmente tive que cumprir suspensão na última partida e fiquei de fora. Torci bastante pelos meus companheiros e fiquei feliz com a grande vitória. Mas é difícil ficar só assistindo, é muito melhor estar lá dentro de campo, ajudando o time. Estou bastante motivado e até um pouco ansioso para voltar. Foram cinco semanas sem jogos, mas finalmente passou”, ressaltou o atleta de 28 anos, que é o artilheiro do Paraná na temporada e já balançou as redes 10 vezes.





Com gol nos últimos dois jogos antes da pausa, Jenison espera dar sequência na boa fase. “Vinha num momento muito bom, confiante e com gols importantes. Espero voltar e ajudar da melhor forma a equipe. Temos um jogo fundamental pela frente e se conseguirmos uma vitória, podemos entrar no G-4. Vamos até Pelotas para tentar surpreender a equipe deles”, concluiu.





O confronto entre Brasil-RS e Paraná acontece às 21h30, no Bento Freitas.

Foto: Geraldo Bubniak/Paraná Clube

Assessor de Imprensa