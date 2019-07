/ / Após deixar o Tubarão, Edimar estreia pelo Boa Esporte com vitória na Série C

Pouco mais de um mês sem atuar não foi obstáculo para o zagueiro Edimar fazer a sua estreia e ajudar o Boa Esporte a vencer o Juventude por 2×0 na Série C do campeonato brasileiro.





Apresentado na última semana, o defensor deixou de lado a falta de ritmo de jogo e foi para a batalha. Ficou em campo os noventa minutos e foi peça fundamental para a grande vitória sobre a equipe gaúcha. “É complicado ficar sem jogar e sem saber qual será o seu futuro. O Boa Esporte me deu essa oportunidade e eu só poderia retribuir dando o meu máximo, mesmo não estando cem por cento. Feliz pela estreia e, principalmente, pelo resultado”, revelou o zagueiro de 30 anos.





Com o resultado, o Boa Esporte subiu para a sétima colocação com 14 pontos. Mesmo brigando na parte de baixo da tabela, Edimar mantém o otimismo. “A situação não é boa, mas pode melhorar. Ao mesmo tempo que estamos a dois pontos da zona de rebaixamento, estamos a cinco do G4. Tem muito campeonato pela frente e vamos lutar até o final”, destacou Edimar.





O próximo confronto da equipe na competição será dia 29, às 20 horas, contra o Paysandu, em Belém. “Jogo duríssimo pela frente. A Série C é muito equilibrada, mas temos totais condições de trazer um bom resultado de lá”, finalizou o defensor.





Foto Anexada: Divulgação/Boa Esporte Foto Anexada: Divulgação/Boa Esporte

