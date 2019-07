/ / Após classificação na Libertadores, Hyoran projeta clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão: “Uma decisão atrás da outra”

Já são quinze jogos na temporada com dois gols anotados e quatro assistências. Presente nos últimos três jogos do Verdão, o meio-campo Hyoran vem se tornando uma peça importante no elenco estrelado do Palmeiras.





Na boa vitória de ontem sobre o Godoy Cruz por 4×0, que levou o Palmeiras para a próxima fase da Copa Libertadores, Hyoran novamente entrou durante a segunda etapa e teve tempo para ajudar a equipe a criar boas jogadas. “Venho trabalhando forte para quando a oportunidade aparecer eu possa manter o nível dos jogadores que estavam em campo. Ontem pude entrar bem e graças a Deus conseguimos sair com essa classificação que foi muito importante para o clube”, revelou o meio-campista, que acumula 56 jogos com a camisa do Palmeiras.





Sem tempo para comemorar, a equipe já tem mais um jogo importante pela frente no próximo final de semana. Pelo Brasileirão, o time comandado por Luiz Felipe Scolari terá pela frente o clássico contra o Corinthians, em Itaquera. “Chegou um período da temporada que é uma decisão atrás da outra. Temos um elenco qualificado e focado no mesmo objetivo. Esse é mais um jogo importante e que pode nos dar ainda mais confiança para essa sequência difícil que teremos pela frente”, comentou Hyoran.





O clássico válido pela 13ª rodada está programado para às 19 horas do próximo domingo (04), na Arena Corinthians. O Palmeiras ocupa a vice-liderança com 27 pontos, enquanto o Corinthians está posicionado na oitava colocação com 19 pontos conquistados, mas com um jogo a menos.

Foto Anexada: Divulgação/Palmeiras

Assessor de Imprensa