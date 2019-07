/ / Alunos participam de palestra sobre educação ambiental com o Teoria Verde

Neste segundo semestre a Escola Chave do Saber (ECSA) deu início, oficialmente, ao projeto ECSO ECSA – que visa trabalhar a educação ambiental com toda a comunidade ECSA, alunos, famílias e colaboradores. A primeira iniciativa foi a construção de lixeiras ecológicas, criadas a partir de pneus velhos. A segunda foi na semana pedagógica com oficinas de reciclagem com os professores e colaboradores. A terceira, para início de semestre, uma palestra promovida pelo grupo de voluntários Teoria Verde, na última sexta-feira (26.07).





O Teoria Verde atua na limpeza voluntária das ruas da capital, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Pantanal, margens dos rios, entre outros. Desde a sua criação, o grupo já recolheu cerca de 320 toneladas de lixo do meio ambiente. Há dois anos, iniciaram o projeto de promover a educação ambiental nas escolas.





“Percebemos que somente limpar não ia adiantar, não estava havendo uma mudança no comportamento das pessoas, então resolvemos ir para as escolas. Desenvolvemos um conteúdo educativo para as crianças, para que elas entendam qual o nosso papel perante o lixo que produzimos e que somos responsáveis por ele. Com isso, elas se tornam multiplicadoras levando essas informações para casa, para os pais. Acreditamos nessa mudança”, comentou Jean Peliciari, diretor do Teoria Verde.





Segundo a diretora da ECSA, Márcia Bezerra, a escola está iniciando uma prática para despertar atitudes corretas. “Nós já cuidamos do entorno da escola, da praça e queremos mobilizar os alunos para que levem informações para casa e façam algo que seja amplo e impactante. O que pudermos fazer para levantar essa bandeira, que transforme hábitos e pessoas, iremos fazer”, disse.





Para Pedro Peterlini, do 4º ano, o ato de jogar lixo no chão prejudica a todos, causando a destruição do Pantanal e afastando turistas. “Eu não jogo lixo no chão e quando vejo alguém fazendo isso vou atrás da pessoa. Ou eu mesmo pego esse lixo para não poluir”, comentou.





Ítalo de Campos, do 6º ano, afirmou que a palestra com o Teoria Verde foi importante para que os alunos tenham noção de que toda ação que fazemos tem sua consequência. Afirmou ainda que, em casa, faz a separação correta do lixo para facilitar o trabalho daqueles que trabalham com reciclagem.