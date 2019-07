/ / Alunos da Escola Aloízio participam de projeto voltado para a educação financeira e sustentabilidade

Cooperativa Sicredi de Vera comemora o dia de cooperar dando continuidade a projeto de educação financeira

Na manhã desta terça-feira (09), a equipe da cooperativa de crédito Sicredi de Vera esteve na Escola Municipal Aloízio Jacob Webler onde ministrou uma palestra para as turmas do 5º ano. A ação da cooperativa está sendo realizada pelo dia de cooperar onde todas as agências da cooperativa realizam algum tipo de ação social, em Santa Carmem a equipe realizou um passeio ciclístico, em outra cooperativa do norte do estado levou seus colaboradores para doar sangue e a de Vera decidiu continuar o trabalho de educação financeira, já iniciado na escola em outra oportunidade.

Desta vez os colaboradores da cooperativa de Vera levaram para os alunos o assunto educação financeira e sustentabilidade. Mostrando para as crianças que é necessário economizar em tudo não só no dinheiro. De acordo com o Alessandro Miotto gerente da Agência do Sicredi, é muito gratificante poder levar para os alunos essa noção de educação financeira que reflete nos lares dos alunos e que geram resultados reais no dia a dia.

“Estamos aqui no colégio hoje realizando este trabalho para a cooperação com as crianças. Nós comemoramos durante o mês de julho algumas atividades voltadas para a cooperação em que é denominado o dia de cooperar. O mês de cooperar, em que as cooperativas focam em trabalho social e voluntário. E as equipes das agências escolhem algum trabalho para realizar junto à comunidade. E nós optamos por estar aqui na escola hoje e amanhã juntamente com os professores desenvolvendo este trabalho de educação financeira e sustentabilidade com as crianças. A educação financeira mostrar para as crianças o quanto é importante economizar. Mostrando para eles como se ganha o dinheiro e sempre pensando em economizar alguma coisa para alguma eventualidade toda sociedade ganha com isso”, destacou Alessandro.

Além de focar na educação financeira contando para as crianças através de vídeos como era feita a troca de alimentos antes da existência do dinheiro e após a invenção do dinheiro como se deu a compra das coisas. Além de ensinar as crianças a ajudar os pais a economizar no dinheiro, a equipe do Sicredi mostrou para as crianças a importância de também economizar os recursos naturais como a água. A professora Fabiana Lima expôs a importância de se trabalhar esses temas com os pequenos.

“É com grande satisfação que nós enquanto educadores, recebemos a cooperativa Sicredi com este trabalho tão bem feito que fala sobre a sustentabilidade e também a educação financeira até porque nós trabalhamos isso de outra forma com nossos alunos e eles com todo este trabalho pedagógico vêm a fortalecer o ensino. Assim conseguimos formar cidadãos cada vez mais comprometidos com a preservação do meio ambiente, com este trabalho focado na sustentabilidade e também na educação financeira”, expôs a professora.

A aluna Rafaella Guimarães Ramires, explicou que foi muito importante participar do projeto, pois além receber conhecimento em relação à história do dinheiro que ela não tinha ela também vai poder ajudar os pais a economizar. “Eu acho muito legal aprender mais de onde vem o dinheiro e como ele surgiu. Para que serve como os meus pais ganham e como eu posso ajudá-los a economizar. Aprendi ter equilíbrio na vida financeira e saber como gastar o dinheiro. Eu vou mostrar a tabela que foi mostrada para nós e tentar economizar não só no dinheiro, mas na água, na energia e em tudo”, concluiu a aluna.

Por Dieny Vieira