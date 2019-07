/ / Administração e Secretaria de Saúde reinauguram a Farmácia Municipal

A Farmácia foi revitalizada e totalmente reestruturada para melhor atender a população de Vera

Na manhã do último sábado (27) dia do aniversário de 47 anos de Fundação do Município de Vera a Administração Municipal através da Secretaria de Saúde e Saneamento realizou a reinauguração da Farmácia Municipal. O evento teve início ás 08h30, e contou com a presença de autoridades, após o descerramento da placa e do corte da fita as pessoas que estiveram presentes puderam conhecer o espaço e ver uma apresentação de slides com fotos do antes e depois da reforma. De acordo com o secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, desde 2017 a Farmácia vem passando por adequações, no entanto, neste momento a farmácia está 100% apta a atender a população verense.

“A farmácia hoje graças a Deus, está 100% adequada para atender nossos pacientes. Então quando nós assumimos a farmácia o prefeito Moacir, fez o compromisso de reformá-la e era o meu sonho. Quando assumi a farmácia ela não estava adequada, para atender toda a nossa população. E também não tinha a documentação em dia. Então o primeiro passo, foi correr atrás da documentação atendemos todas as recomendações do Tribunal de Contas. Além de ter reformado toda a farmácia, organizamos todo o estoque, e a sua estrutura física e a equipe de trabalho é ótima com a Katya, a Rosa e a Yara, que tem passado por treinamentos para melhor atender aos nossos pacientes. É um sonho que graças a Deus está realizado, com a farmácia bonita, com uma cara nova, para atender melhor a população de Vera”, destacou o Waldir.

O Prefeito Moacir Luiz Giacomelli, concluiu dizendo que este era mais um compromisso da Administração Municipal com a sociedade verense que foi cumprido. “Este é mais um compromisso dessa Administração com a população verense. Zelar pelo bem público, pelos prédios que nós temos no nosso município. Então revendo a situação em que a farmácia se encontrava com um prédio deteriorado, desgastado, velho e decidimos investir na sua reforma. Como podemos ver o prédio ficou totalmente adequado e o mais importante está recheado de medicamentos. A administração está 100% dedicada a atender a saúde do nosso município. Uma saúde de qualidade, uma saúde boa e, além disso, atendendo bem com medicação. É isso que nós esperamos atender bem a sociedade de Vera”, concluiu o Giacomelli.

