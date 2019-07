/ / Acidente entre carro e carreta deixa quatro pessoas feridas na BR-163 entre Matupá e Guarantã do Norte

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta na tarde deste domingo (07), na BR-163 entre Matupá e Guarantã do Norte.

Segundo informações, um veículo Peugeot Passion XRS, de cor preto, com placas de Sinop, com três mulheres e um homem, (que não tiveram as identidades reveladas), teria tentando fazer uma ultrapassagem, momento em que aconteceu a colisão frontal com a carreta que seguia sentido contrário. Versão ainda será investigada pela Polícia.

Segundo o Corpo de Bombeiros as três mulheres foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Guarantã do Norte. Já o homem foi socorrido por terceiros e levado ao hospital de Matupá.

O condutor da carreta não ficou ferido.

O veículo Peugeot ficou com a parte frontal bastante danificada. A carreta também teve danos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local analisando as circunstâncias do acidente.

Por Olhar Cidade/ F oto: TV Amplitude News