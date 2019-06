/ / Violento acidente deixa um morto e interdita BR-163 em Lucas do Rio Verde por mais de 5hs

A colisão foi por volta das 11hs, na BR-163, nas proximidades da ponte no Rio Verde (saída para Sorriso), envolvendo uma carreta Scania 113H branca e um Toyota Corolla, placas de Várzea Grande. A concessionária da rodovia informou que uma pessoa que estava no veículo morreu no local. A vítima foi identificada como Laércio Volpato Fragerri, de 62 anos, ele viajava sozinho. O carreteiro não se machucou.

O carro ficou com a lateral esquerda e a frente completamente destruídos e parou às margens da rodovia. Com a violenta pancada frontal, a roda dianteira esquerda da carreta se desprendeu do eixo. Ela está carregada e ficou na pista, onde caiu uma quantidade considerável de óleo.

A colisão foi próximo a uma curva. A carreta seguia sentido Sorriso e, o veículo, na direção contrária. A Polícia Rodoviária Federal e uma equipe da concessionária fizeram sinalização da via.

A perita Aline Vieira, da Politec de Sorriso, analisou o local. “O velocímetro do veículo travou em 110 km/h, mas isso não é o suficiente para apontar a velocidade no momento da batida, tem que ser feito estudos mais aprofundados. Através dos exames (pista) verificamos que não houve reação do condutor do Corolla, ele invadiu a faixa de rolamento contrário sem esboçar qualquer reação frenagem ou derrapagem. Apesar do local ser uma curva e possuir faixa contínua, que indicava que é proibida a ultrapassagem, ainda assim tinha visibilidade que dava para o condutor desse veículo visualizar o veículo a sua frente. Então, pode ser que ele tenha sofrido um mal súbito, ou dormido ao volante, não ter percebido sua ação de invadir a pista contrária”. Um laudo será encaminhado para a Polícia Civil indicando a causa do acidente. O corpo foi encaminhado a uma funerária em Lucas.

O condutor da carreta informou, ao Só Notícias, que tentou evitar a colisão mas não conseguiu. Ele saiu do Rio Grande do Sul e levava cargas para Sorriso e Sinop.

A BR-163 ficou interditada por cerca de 5 horas, com longas filas nos dois lados. A pista foi liberada às 16h, com lentidão em vários trechos da rodovia.

Por ó Notícias/Editoria com correspondente em Lucas do Rio Verde (fotos: Só Notícias - Lucas Torres e reprodução)