/ / Verdadeiro espírito de Caridade e Justiça

Paiva Netto

Dizer que Jesus nos libertou dos nossos pecados significa asseverar também que o Divino Mestre nos deixou um roteiro doutrinário excelente para nossa vitória. Ao seguirmos esse Sagrado Estatuto com verdadeiro espírito de Caridade Evangélica e de Justiça Divina, nos transformaremos no esteio de nossos semelhantes na Terra. Porquanto não há pecado maior do que a ausência de Amor solidário para com os cidadãos (ou cidadãs) de cada país.





No livro Nahjul Bhalagah, o Imam Ali ibn Abi Talib (aprox. 600-661), primo e genro do Profeta Muhammad (570-632) — “Que a Paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele” —, político, militar e principal conselheiro espiritual dos califas nomeados após a morte do Profeta, afirma: “A caridade é uma cura eficiente; as ações das pessoas na vida presente estarão diante de seus olhos na outra vida”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.