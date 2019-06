/ / Vera: Construção de Nova Escola que atenderá cerca de 780 alunos é iniciada

A Nova Escola irá substituir a Escola Nilza de Oliveira Pipino, e terá investimento de aproximadamente R$ 4 milhões de reais

Teve início o trabalho de construção da nova Escola em Vera que vai substituir a Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino, atendendo alunos do ensino fundamental. Em janeiro o termo de compromisso foi pactuado entre o MEC e a Prefeitura Municipal de Vera com a identificação da iniciativa: Construção de uma Escola de 12 salas localizada na quadra 50-R em Vera-MT.

O processo licitatório foi realizado e vencido pela empresa Engemaki do Município de Nova Mutum, que já deu início nos trabalhos. De acordo com o Prefeito de Vera Moacir Luiz Giacomelli, uma obra que irá beneficiar os alunos e toda a sociedade verense. Projeto que teve início em seu mandato na gestão de 2008/2012 e que foi retomado na gestão 2017/2020 e que hoje se torna uma realidade para o município.

“Esta Escola teve o projeto iniciado na minha gestão de 2008/2012, no entanto, perdi a reeleição e o projeto ficou parado no FNDE. Quando reassumi a prefeitura busquei e fiz acontecer. Então é uma Escola que vai substituir a Escola Nilza, e os alunos de lá vem para esta escola nova. Que esperamos que até final do ano que vem esteja pronta para inauguração, tomara que isso aconteça. Mas é uma obra ampla e que entendemos que demora, para ser construída.

E ela está sendo construída no local onde funciona a Secretaria de Obras e a Garagem que vai sair de lá e ir para sua sede própria que também está sendo construída. Então vai ser um local limpo, organizado, perto do Ginásio do Esporte e do PA, e eu tenho certeza que a sociedade de Vera está feliz, por ter mais esta obra de aproximadamente R$ 4 milhões de reais. Administrar uma cidade não é fácil, sou criticado, mas o meu negócio é fazer pela sociedade. Então esta é mais uma grande obra para Vera, que na época de aprovar o projeto foi polêmica, mas que hoje a população entendeu que aquele é o melhor lugar para se construir esta escola”, concluiu o prefeito.

O projeto Espaço Educativo Urbano de 12 salas de aula destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil. O Edifício tem capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em período integral. Além de salas de aula a nova unidade escolar terá laboratório, biblioteca, quadra esportiva e demais dependências administrativas contribuindo significativamente para a qualidade de ensino ofertada.

“Destacamos o trabalho do gestor Municipal, Moacir Giacomelli, que dedicou toda a atenção para o sucesso desta que era inicialmente uma ação do planejamento do PAR e agora torna-se realidade com o empenho da primeira parcela de R$ 611 mil reais”, ressaltou a secretária de Educação, Cultura e Desporto de Vera Cecilia Gabriela Moraes.

