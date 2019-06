/ / Venezuela bate Bolívia e se classifica para a próxima fase da Copa América

Com um futebol vistoso diante da Bolívia, a Venezuela venceu por 3 a 1, na tarde deste sábado, no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo.

A da Copa América. Com dois gols de Machís e um de Martinez, a equipe avança ao lado do Brasil.





O resultado classificou o time venezuelano para a próxima fase com cinco pontos conquistados. O Brasil ficou em primeiro com a vitória por 5 a 0 sobre o Peru, que ficou pelo caminho. A Bolívia também deu adeus a competição sem sequer pontuar: três derrotas, apenas dois gols marcados.

A Venezuela volta a campo na próxima sexta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América. A equipe ainda espera seu adversário que será o segundo colocado do grupo B: Paraguai, Catar e Argentina brigam pela posição.

Por Gazeta Esportiva