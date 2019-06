/ / Sociedade Guarantanhense se manifesta em apoio a Implantação do Comando Regional de Segurança

Na noite desta terça-feira, 18 de junho autoridades civis e militares juntamente com representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, deliberaram sobre questões de segurança pública no município de Guarantã do Norte.





As deliberações se desenvolveram sobre a proposta do município concretizar a doação de terrenos para a implantação de um complexo de segurança pública agregando a sede do 15º Comando Regional de Policia Militar, a sede da Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil e delegacia municipal.





“Parabenizo a comunidade de Guarantã do Norte pela participação, o Poder Executivo local que provocou essa audiência e também essa Casa de Leis com o Legislativo aqui participando. Foi uma audiência muito bem conduzida. O Dr. Luiz nosso promotor abrilhantando com sua participação esclarecedora. A minha percepção é que Guarantã do Norte está a frente do seu tempo, está com uma visão de futuro, está buscando o desenvolvimento regional de ser um protagonista desse desenvolvimento, disponibilizando uma estrutura digna para a segurança pública.” Afirmou o Comandante Regional Ten. Cel. James.





O promotor de justiça da Comarca de Guarantã do Norte Luiz Lentisco fez uma manifestação contundente em defesa da implantação do Comando Regional e Delegacia Regional. “-É muito Importante nós investirmos na estrutura pública de Guarantã do Norte. A cidade está crescendo, isso é visível, a iniciativa privada está em forte desenvolvimento e o poder público também tem que fazer sua parte para evitarmos problemas no futuro, tanto na segurança pública como em outras áreas.





Eu reafirmo meu apoio a este projeto, citei números aqui. Eu percebo nitidamente que junto com o desenvolvimento da cidade o índice de criminalidade também esta crescendo. Falo isso observando o número de presos que aumentou consideravelmente. Inclusive estaremos apoiando este projeto financeiramente dentro do que é permitido pela Lei.” Comentou o promotor da Comarca.





Marcaram presença na reunião o comandante da 13ª companhia independente da Policia Militar de Guarantã do Norte, Major Efrain que destacou: “-Esse foi mais um passo para a vinda do Comando Regional aqui para Guarantã do Norte. A manifestação de todos os que usaram a palavra bem como dos presentes foi em apoio a vinda do CR para cá. É inegável a importância e o interesse público na vinda desse Comando Regional para o município.” Avaliou o comandante.





Participaram o comandante do Núcleo de Bombeiro Militar 2º Sargento Kruger, o presidente do poder Legislativo vereador Valter Neves de Moura, os vereadores Celso Henrique, Nonato Duarte, Maria do Socorro, Irmão Alexandre e Zilmar.





“-Foi uma audiência muito importante, parabenizo o prefeito Érico por essa preocupação com a segurança da nossa população. É de suma importância essa luta do nosso prefeito para trazer aqui para Guarantã do Norte a sede do 15º Comando Regional da Polícia Militar. É uma alegria para mim estar participando junto com a população e manifestando nosso apoio a implantação deste complexo de segurança.” Comentou o vereador Zilmar Assis de Lima.





“É um momento muito importante para o nosso município que está em franco desenvolvimento. Destaco aqui a fala do nosso comandante do 15º CR, Ten. Cel. James, mencionando que alguns municípios que estão até mais desenvolvidos do que nós e não se preocuparam com a segurança pública passam por muitas dificuldades. É muito importante vermos o prefeito Érico realizando esses investimentos na área de segurança pública, isso é de grande importância para a nossa população.” Disse o vereador Irmão Alexandre.





Ao final por aclamação sem nenhuma manifestação em contrário autoridades e sociedade presente aclamaram a proposta do executivo municipal pela qual o município doará a Secretaria de Segurança Pública três áreas para implantação do centro de segurança pública sendo uma área de 4.290m² para o 15º Comando Regional da Polícia Militar PM, área de 978 m² para implantação da Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil e área de 2.946m² para implantação de delegacia municipal da PJC.





Também houve manifestação favorável a alienação de dois terrenos do município cujos recursos auferidos se destinarão as obras de implantação das referidas edificações.

“- Esse audiência pública é muito importante e referenda a luta do prefeito Érico na implantação desse centro de segurança pública. Nos sentimos honrados com a participação do comandante Regional da PM nessa audiência. Devo destacar mais uma vez a forte atuação do Promotor da Comarca Dr. Luiz Alexandre Lentisco.





De forma respeitosa agradecer ao presidente do poder Legislativo e aos cinco vereadores, ao policial Lairton e seus colegas representando a Polícia Judiciária Civil, ao2º Sargento Kruger comandante do Núcleo de Bombeiros, ao Major PM Efraim comandante da 13ª Cia. PM, aos secretários municipais, aos representantes da sociedade organizada, aos servidores municipais do executivo e legislativo.





Nosso próximo passo agora será enviar os respectivos projetos de leis para apreciação desta casa e na sequencia a publicação do edital para alienação dos terrenos supra citados.” Finalizou o secretário de governo e articulação Institucional Eugênio Caffone , que presidiu a audiência.

