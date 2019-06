/ / Sinop terá competição nacional de bandas e fanfarras com R$ 20 mil em premiações

A prefeitura abriu inscrições para a 1ª Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Sinop. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e será realizado no dia 15 de setembro, no espaço externo do centro de eventos Dante de Oliveira.

Podem participar “todas as corporações” que se enquadrem nos requisitos definidos no edital da competição. Os grupos serão divididas nas categorias “banda de percussão”, “fanfarra”, “banda marcial” e “banda musical”.

As inscrições estarão abertas até 30 de agosto. Todas as corporações inscritas serão julgadas por uma banca avaliadora composta por especialistas. No total, as premiações somadas chegam a R$ 20,8 mil. Os primeiros colocados também receberão medalhas ou troféus.

Segundo a secretaria municipal, a copa “tem o objetivo de estimular a criação de bandas e fanfarras, promover o intercâmbio entre os integrantes das corporações musicais, aprimorando métodos e técnicas, bem como incentivar o civismo, desenvolver habilidades, valores e atitudes nos componentes, para que sejam atuantes nas transformações sócio-culturais e exerçam o seu papel de cidadãos críticos e participativos”.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que circulou nesta sexta-feira.