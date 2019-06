/ / Sindicato Rural de Guarantã do Norte capacita produtores de hortaliças

O Sindicato Rural de Guarantã do Norte/MT, através do seu Presidente Alberto Cesário, O Seu Betinho e diretoria, em parceria com o SENAR, estão sempre procurando, qualificar o produtor e foi pensando em uma melhor qualificação dos produtores de hortaliças que o sindicato está realizando o Curso de hortas hidropônicas. O curso tem a duração de 40 horas e no final do curso os participantes receberam o certificado.





Durante o curso o instrutor do SENAR, Lourival Rezende, repassa para os participantes o passo-a-passo, desde o inicio do manejo, o plantio dispensando o uso do solo, além dos conhecimentos dos segredos e técnicas, desde o princípio básico até as técnicas mais avançadas, seja para uso doméstico ou comercial.





Sempre abordando de maneira simples e direta, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência anterior, possa aprender a cultivar os mais diversos tipos de hortaliças, legumes, sem contaminantes, sem resíduos de agrotóxicos e com alto teor de princípios ativos, atendendo dessa maneira às exigências dos consumidores.





O Sindicato Rural, neste ano já disponibilizou 23 cursos, capacitando assim grande numero de pessoas, sendo a maioria da zona rural, mas também não deixando de prestar um atendimento e capacitação aquelas pessoas da zona rural, os cursos são de formação social e rural.





Célio Ribeiro Roteiro Noticias