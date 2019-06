/ / Seleção brasileira inicia treinos no Aecim Tocantins

O treinamento na manhã desta quarta-feira (19.06) foi a primeira atividade em solo brasileiro após início da competição internacional

Cida Rodrigues | Secel - MT

A seleção brasileira de vôlei masculino realizou seu primeiro treino no ginásio Aecim Tocantins, no fim da manhã desta quarta-feira (19.06). A equipe se prepara para enfrentar Bulgária, Alemanha e Rússia, de 21 a 23 de junho, pela penúltima etapa da fase classificatória da Liga das Nações 2019. O treinamento foi aberto à imprensa.

Até agora, o time brasileiro enfrentou: Estados Unidos, Austrália e Polônia, em Katowice, na Polônia; Irã, Japão e Argentina, em Tóquio, no Japão; e Sérvia, China e Portugal, na cidade de Gondomar, em Portugal. O Brasil acumula oito vitórias e apenas uma derrota, contra a equipe da Sérvia.

Em conversa com jornalistas após o treino, o técnico brasileiro Renan Dal Zotto falou sobre a importância do apoio do Estado para a vinda da competição à capital mato-grossense. “Eu acredito que esse modelo de parceria público-privado é fundamental para o desenvolvimento do esporte, em todos os níveis, desde a formação até o alto rendimento. E a gente fica feliz que há essa mobilização aqui no Estado, estamos felizes em retornar, um palco maravilhoso pra se jogar, um ginásio muito bacana e uma torcida que está sempre jogando junto. Por tudo isso é um prazer enorme estar aqui”, opina o treinador.

A seleção brasileira desembarcou em Cuiabá na noite de terça-feira (18) e, focada nos jogos, ainda não teve tempo de conhecer nenhum atrativo local. “Por enquanto, não tivemos tempo de desfrutar nada, chegamos focado em treinar, agora o pensamento são os jogos nesses três dias mas se der tempo queremos sim conhecer alguma coisa da cidade”, comenta o ponteiro Lucarelli.

Nos dias 28, 29 e 30 de junho, a seleção brasileira estará em Brasília (DF) para enfrentar França, Canadá e Itália, pela quinta e última semana da fase classificatória. Os ingressos para as duas semanas no Brasil estão sendo vendidos pelo site www.tudus.com.br. Em Cuiabá, a venda acontece também na bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins, até o dia 23/06.

Preparativos no ginásio

O ginásio Aecim Tocantins, local das partidas, possui quadra poliesportiva oficial e capacidade para receber 11 mil expectadores.

Para atender as exigências de uma competição de nível internacional, o ginásio passou por uma série de serviços e reparos. Redes elétrica e hidráulica, vestiários, forros, cabines de TV, placar eletrônico, iluminação e itens de segurança, como extintores, hidrantes, detectores de fumaça e sinalização de rota de fuga, estão entre os itens reparados. Também foi preciso dobrar a configuração de iluminação do ginásio.

“Nosso ginásio ficou com padrão olímpico e este é um legado do evento. Vamos mostrar ao mundo que temos um ginásio de alto nível e que continuará sendo um dos atrativos para que Cuiabá receba grandes competições”, afirmou o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec.

Para a realização da etapa da Liga das Nações em Cuiabá, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) firmou parceria com Federação Mato-grossense de Voleibol, que é filiada à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) – organizadora da competição.