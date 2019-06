/ / Seleção brasileira fecha série de jogos em Cuiabá contra a Rússia neste domingo

A seleção brasileira masculina de vôlei encerra neste domingo (23), em Cuiabá, uma série de três jogos válidos pela Liga das Nações. Os dois primeiros confrontos, realizados no Ginásio Aecim Tocantins, terminaram com vitória do Brasil sobre Bulgária (3 sets a 1) e Alemanha (3 sets a 2). A adversária da vez é a Rússia, no duelo que está marcado para começar às 20 horas (horário de Mato Grosso).

O Brasil está em segundo lugar na tabela e, com a vitória de ontem (22), ficou ainda mais perto da classificação para a fase final da Liga das Nações. Na competição, os seis melhores times avançam e se juntam aos Estados Unidos, já classificados por sediarem o evento.

No jogo de sábado, as duas seleções exageraram nos erros. Só o Brasil deu 38 pontos de graça para os rivais. Como parâmetro, contra a Bulgária, por exemplo, o time fechou o jogo com a metade de erros (19). No fim, a Alemanha deu 37 pontos para os donos da casa.

O Brasil contou com dois jogadores vindos do banco de reservas para conseguir a virada. Alan entrou em quadra ainda no primeiro set no lugar de Wallace, zerado no jogo. Logo se transformou na maior arma ofensiva do time, com 17 pontos - Leal, com 16, veio logo atrás. Mas não foi só ele. Cachopa entrou durante a partida e conseguiu organizar melhor o jogo, levando o time à vitória na marra.

Na sexta-feira, o levantador Bruninho reconheceu os momentos de instabilidade, mas destacou pontos positivos. “Essa é a minha segunda semana com eles. Temos treinado pouco, é um momento de jogos, viagens. É difícil conseguir nos treinamentos crescer. O jogo serve para isso também. Eu ainda sinto certa falta de ritmo, entender como o time reage em certos tipos de situações, de arriscar em alguns momentos. Isso só o tempo vai me dar de volta. Porque é um time novo, uma linha de passe nova. Lucarelli e Leal não estavam no ano passado, entraram nesse ano. Eu, como levantador, preciso ter esse momento”, disse ao

Os ingressos para as partidas em Cuiabá custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) para arquibancada e de R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) para cadeira.

