/ / Secretaria de Infraestrutura prorroga prazo para restauração da MT-419 que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo

A secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) publicou no Diário Oficial do Estado o extrato de aditivo contratual de prorrogação da execução dos serviços de restauração da rodovia estadual, no trecho de 32 quilômetros até a entrada da BR-163 entre Novo Mundo e Guarantã do Norte (291 e 233 quilômetros de Sinop, respectivamente), esta manhã.

Consta no documento que o contrato foi adiado por 180 dias no prazo de vigência com vencimento até 28 de novembro. De acordo com a assessoria da Sinfra, o aditivo de prazo serve para evitar que o contrato expire. Caso isso não ocorresse, o contrato iria ser encerrado e seria necessário realizar nova licitação.

A obra será retomada e a previsão para conclusão este ano. A Sinfra está aguardando apenas a disponibilidade financeira para fazer o empenho e dar a ordem de reinício. A secretaria está dando prioridade ao trecho porque sabe da necessidade da região.

As obras de recuperação da MT-419, entre Guarantã do Norte e Novo Mundo foram anunciadas pela Sinfra, em 2017. A revitalização deve proporcionar um trânsito mais seguro de veículos e segurança para os usuários da rodovia. Não foi confirmado se parte do trecho chegou a ser feito pela empresa.

Conforme Só Notícias já informou, em abril, o governador Mauro Mendes (DEM) anunciou durante o encontro “Cidades de Mato Grosso – fórum de governo e prefeituras”, a retomada e início de 114 ordens de serviços integram obras inscritas nos programas de financiamento da Sinfra chegando a R$ 585 milhões em investimentos e 540 km de malha rodoviária construída, restaurada ou com manutenção prevista.

Do montante total, R$ 419 milhões são para obras rodoviárias e R$ 166 milhões para execução de pontes. Mauro explicou que os recursos são do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) e também de financiamentos já contratualizados pelo Estado. A prioridade é dar sequência nas obras que já foram iniciadas e que estavam paradas.